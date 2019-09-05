В зоне ООС погиб боец полка "Азов"

Новости Украины:В полке "Азов" потерпели потери на передовой.

На Светлодарской дуге от пули снайпера погиб боец "Азова" Эдуард Шахов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Шах" родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью.

В "Азове" Шахов служил с лета 2015 года по третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта.

"В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика. Боец слыл добросовестного и способного воина, а еще был очень общительным и очень искренним парнем. В "Азов" пошел служить, потому что не мог сидеть, сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта", - рассказали в МВД.