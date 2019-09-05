В Харьковской колонии застрелился охранник

Новости Украины:В фатальный день погибший заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели сотрудника исправительной колонии. По предварительной информации, мужчина застрелился.

Как сообщается на сайте ГУ НП в Харьковской области, о происшествии правоохранителям сообщили днем 4 сентября. Поступила информация о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны.

В тот день погибший заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

На место выехала полиция. Установлено, что погибшим оказался житель города Лозовая. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.