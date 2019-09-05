Конфликт у здания Госкомтелерадио: полиция задержала двоих участников акции

Новости Украины:Акция протеста у стен Госкомтелерадио была вызвана рассмотрением последнего вопроса касательно "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Полицейские доставили в управление полиции двух человек из-за конфликта между участниками акции у здания Госкомитета телевидения и радиовещания Украины и Нацсовета по телерадиовещанию.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

"Инцидент произошел на улице Прорезной возле Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители продолжают следить за порядком и призывают участников акции не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Как известно, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня рассматривал вопрос о деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.