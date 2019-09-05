Схема "Укрэнерго" позволила украсть свыше 40 миллионов

Новости Украины:Полиция установила, что должностные лица "Укрэнерго" присвоили более 40 миллионов гривень.

Национальная полиция разоблачила "схему" присвоение государственных средств должностными лицами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативники Департамента защиты экономики, следователи Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Рранее в компании ”Укрэнерго” сообщили, что сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе и изымают документы, подозревая компанию в возможных нарушениях при проведении закупок товаров и работ с 2016 года.

По информации компании, также проводятся обыски в жилищах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании. Разрешение на обыски, по данным компании, 12 августа предоставил Печерский райсуд Киева в уголовном производстве, которое было открыто в октябре 2018 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.