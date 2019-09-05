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Полуметровая змея решила "занять очередь" на "Укрпочте"

Полуметровая змея решила "занять очередь" на "Укрпочте"
17:05 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:С помощью специального инструмента спасатели отловили змею и вывезли ее за пределы города.

В Днепре в подсобном помещении "Укрпошты"обнаружили полуметровую змею.

Об этом сообщает в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сегодня в 13:00 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в Шевченковском районе, на ж/м Тополь 1, в помещении "Укрпошты"находится змея.

После прибытия по указанному адресу спасатели тщательно обследовали территорию. "Змею длиной 0,5 м обнаружили в подсобном помещении площадью примерно 15 кв. м», - говорится в сообщении. 

С помощью специального инструмента специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли ее за пределы города.

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С гражданами проведена разъяснительная работа, о мерах безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся.

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Днепр, Днепропетровская область, Змея, Укрпочта.
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