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Туристическая привлекательность Киева растет с каждым годом

Туристическая привлекательность Киева растет с каждым годом
20:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:За полгода Киев посетили почти 900 тысяч иностранных туристов.

За полгода столицу посетили почти 900 тысяч иностранных туристов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, Управление туризма и промоций КГГА завершило летнюю рекламную кампанию, направленную на продвижение Киева как туристического локации для отдыха, которая проводилась совместно с крупнейшей лоукост-авиакомпанией Европы Ryanair.

"Туристическая привлекательность Киева растет с каждым годом. Только за полгода столицу посетило почти 900 тысяч иностранных туристов. Появление на украинских рынках авиаперевозок европейских лоукостеров усилило интерес к столице со стороны европейцев.

Рекламная кампания, которую мы проводили совместно с Ryanair, доказала, что Киев интересен для иностранцев", - отметила Хонда.

Рекламная кампания была ориентирована на рынки Германии, Великобритании и Ирландии и проводилась на сайте Ryanair и на страницах лоукостера в социальных сетях Facebook и Instagram.

Согласно аналитическим данным авиакомпании Ryanair, которая недавно передала отчет Управлению туризма и промоций, бронирование билетов в Киев по сравнению с тем же периодом прошлого года возросло аж на 1537%.

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Главными слоганами кампании были: "Отпуск твоей мечты в Киеве", "Твой идеальный уикенд в Киеве", "Наслаждайся летом в Киеве".

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Киев, Туризм, КГГА, Турист, Столица.
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