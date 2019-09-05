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Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность

Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
17:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутатов возмутило обращением "председателей фракций" к президенту с просьбой переназначить Кличко на должность председателя КГГА.

Депутаты Киевсовета возмущены распространенным обращением "председателей фракций" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором содержится просьба переназначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, и подчеркивают, что это заявление не согласовывалось во фракциях, является манипуляцией и они его не поддерживают.

Об сообщили депутаты, входящие в разные фракции Киевсовета.

В частности, член фракции "Солидарность"  Илья Сагайдак заявил, что пообщался с депутатами фракций, руководители которых подписали обращение, и те выразили позицию, что "это подписи просто 4 депутатов, а не глав фракций".

"Председатель фракции должен собрать фракцию и проголосовать за политическое решение поддержать назначение Кличко. Я провел много бесед с депутатами из каждой фракции. Я позвонил депутатам от "Батькивщины", все - против поддержки назначения Кличко и не понимают, почему единолично было принято решение Бондаренко подписаться как председателю фракции, потому что он представляет личное мнение", - сказал Сагайдак.

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По его словам, такая же ситуация во фракции "Свобода". "Я общался с депутатами от "Свободы". Они очень удивлены решением Сиротюка (Юрий Сиротюк является председателем фракции "ВО "Свобода" - ред). Вся "Свобода" практически, с которой, по крайней мере, я разговаривал, они говорят, что все время они голосовали против Кличко, против решений по разбазариванию земли и бюджета, и поддерживать его на переназначение никогда "Свобода" не могла бы. То есть, такого решения фракции также не существует, и даже не обсуждалось", - передал позицию депутатов Сагайдак.

"Я вам больше скажу, что даже депутаты из "Солидарности", с которыми я разговаривал, они меня тоже заверили, что не все готовы сегодня поддержать Кличко, тем более безусловно. Такое решение на фракции не было принято ... Соответственно, этот документ является чистой манипуляцией", - подчеркнул он.

По его информации, "Кличко дал им это заявление как такое, которое не будет публичным". "И они, может, потому подписали его по-тихому", - предположил Сагайдак.

То же самое агентству озвучил член фракции "Солидарность" Максим Шкуро: "Я не поддерживаю это обращение. О том, что надо снять Кличко с главы администрации, я еще два месяца назад написал статью, надо срочно Кличко убрать с этой должности, чтобы Киев мог нормально развиваться. Со мной относительно этого обращения никто не связывался, не согласовывал".

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 Во фракции "Самопомич" также не принималось решение о поддержке обращения. Об этом сообщил депутат Дмитрий Стрижов.

"Манойленко (Наталья Манойленко является председателем фракции «Объединение "Самопомич" - ред) подписала от себя, от физического лица, но почему-то решила обозвать это как от фракции. Я узнал об обращении утром, когда увидел пост в Фейсбуке, и мне люди начали задавать вопросы. Я ответил, что я этого не поддерживаю и меня никто не спрашивал. Я позвонил Манойленко, задал вопрос, почему у меня не спросила. Она ответила, что это не позиция фракции, это ее личная позиция", - сказал Стрижов.

Член фракции "ВО "Батькивщина" Ваган Товмасян заяви: "Я не согласен с позицией. Это подпись лично Бондаренко как человека, как депутата, но это не значит, что это позиция всей фракции".

По словам депутата, он также разговаривал с частью фракции, и ему подтвердили, что тоже не слышали об этом решении. "У нас не было собрания фракции, и вообще они не поддерживают эту позицию, которая есть у Бондаренко. Я лично набирал Бондаренко, и он в телефонном разговоре мне подтвердил, что это его личное мнение", - сказал Товмасян.

По его словам, председатель фракции "Солидарность" Андрей Странников, который в своем Фейсбуке написал, что это якобы позиция четырех фракций, прибегает к манипуляции. "Я, со своей стороны, могу подтвердить, это точно не позиция нашей фракции, это не моя позиция", - подчеркнул Товмасян.

В свою очередь, председатель фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете Владимир Бондаренко в своем комментарии сказал: "С фракциями мы никаких решений не принимали, мы просто дали сигнал, что не надо спешить в этом вопросе без решения громады. Это личное мнение председателей фракций. Его выразили и Юрий Сиротюк, и Андрей Странников, и Наталья Манойленко, и я", - сказал Бондаренко.

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По словам Бондаренко, это обращение еще не направлено президенту. "Оно есть в руках у Кличко, оно в руках Прокопива (Владимир Прокопив является заместителем Киевского городского головы - секретарем Киевсовета - ред), мы договорились, что это наше мнение, оно может быть доведено до господина Зеленского каким-то образом", - сказал Бондаренко.

Как сообщалось ранее, 4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил его в Офис президента. 

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Владимир Бондаренко, Юрий Сиротюк, Андрей Странников, КМДА, Илья Сагайдак.
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