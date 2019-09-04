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Зеленского попросили вернуть Кличко обратно

Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
21:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Киевсовете просят Зеленского назначить Кличко на должность главы КГГА.

Председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Виталия Кличко на пост председателя КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киев местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским председателем на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

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Как сообщалось, в среду, 4 сентября, новый Кабмин согласовал освобождение Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации и обратился с соответствующим представлением в Офис Президента.

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Виталий Кличко, КГГА, Мэр Киева, Владимир Зеленский.
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