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По инициативе адмирала ВМС почтили память погибшего в 2014 году лейтенанта ГПСУ

По инициативе адмирала ВМС почтили память погибшего в 2014 году лейтенанта ГПСУ
00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Адмирал Воронченко инициировал акцию в поддержку лейтенанта Дениса Петухова, погибшего в 2014 году от обстрела оккупантов.

В Одессе сегодня военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и активисты почтили память старшего лейтенанта Дениса Петухова, погибшего пять лет назад в результате обстрела оккупантами катеров пограничной службы, которые патрулировали территорию в Азовском море.

Мероприятие было организовано по личной инициативе командующего ВМС ВСУ, адмирала Игоря Воронченко.

В частности, 17 спортсменов осуществили десантирование штурмовым способом на поверхность Черного моря и преодолели расстояние в одну морскую милю в направлении берега. В мероприятии приняли участие действующие военные моряки, представители Морской охраны Госпогранслужбы Украины, общественные активисты и ветераны войны, получившие тяжелые ранения на востоке страны.

Участники акции выдержали нагрузки, продемонстрировав выносливость и хорошую физическую подготовку. Как отметили в пресс-центре командования ВМС ВСУ, подобные акции в первую очередь призваны напомнить обществу о том, что на востоке страны - война, и для военных и ветеранов крайне важна поддержка со стороны гражданского населения.

"Ведь каждый день, рискуя жизнью, они берегут покой и тишину в наших домах", - отметили в пресс-центре.

Как отмечается, это было первое подобное мероприятие. Предполагается, что в следующем году к заплыву присоединится гораздо больше участников, будет увеличена дистанция и расширены условия соревнования.

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Как сообщалось ранее, 31 августа 2014 года из управляемых ракетных установок из района населенного пункта Безымянное был нанесен удар по Мариупольскому отряду морской охраны в составе катеров "Гриф" и "Калкан", которые патрулировали на расстоянии 3 миль от берега. На катере "Гриф" возник пожар, после чего он затонул. 8 моряков было спасено, 7 из них получили ранения и ожоги, два человека пропали без вести, в числе которых Денис Петухов.

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Азовское море, Одесса, ВМС, ГПСУ.
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