В детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" отправлены 59 детей из Донетчины

Новости Украины:59 детей Донецкой области, нуждающихся в особом социальном внимании отправлены в лагеря "Артек" и "Молодая гвардия".

От Донецкой области в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" отправлено 59 детей, требующих особого социального внимания и поддержки.

Об этом в четверг сообщила Донецкая облгосадминистрация.

"59 детей Донецкой области, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, направились на IX тематические смены в детские центры "Молодая гвардия" и "Артек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 33 ребенка поехали в ГП "УДЦ "Молодая гвардия" и 26 детей - в ГПУ "МДЦ "Артек". В детских центрах дети будут находиться 21 день.

Тема IX смены в ГП "УДЦ "Молодая гвардия" - это "Я - бренд своей страны", смена соберет более 800 отдыхающих.

В госпредприятии "Международный детский центр "Артек" тема IX смены - "Старты юниоров". В рамках этой смены состоится традиционная олимпийская смена, участниками которой станут около 650 детей со всей Украины. В гости к артековцам приедут украинские олимпийцы, выдающиеся спортсмены и тренеры.