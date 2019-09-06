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В детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" отправлены 59 детей из Донетчины

В детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" отправлены 59 детей из Донетчины
06:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:59 детей Донецкой области, нуждающихся в особом социальном внимании отправлены в лагеря "Артек" и "Молодая гвардия".

От Донецкой области в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" отправлено 59 детей, требующих особого социального внимания и поддержки.

Об этом в четверг сообщила Донецкая облгосадминистрация.

"59 детей Донецкой области, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, направились на IX тематические смены в детские центры "Молодая гвардия" и "Артек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 33 ребенка поехали в ГП "УДЦ "Молодая гвардия" и 26 детей - в ГПУ "МДЦ "Артек". В детских центрах дети будут находиться 21 день.

Тема IX смены в ГП "УДЦ "Молодая гвардия" - это "Я - бренд своей страны", смена соберет более 800 отдыхающих.

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В госпредприятии "Международный детский центр "Артек" тема IX смены - "Старты юниоров". В рамках этой смены состоится традиционная олимпийская смена, участниками которой станут около 650 детей со всей Украины. В гости к артековцам приедут украинские олимпийцы, выдающиеся спортсмены и тренеры.

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Артек, Донецкая область, Отдых, Молодая гвардия.
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