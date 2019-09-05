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Четверг, 05.09.2019
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Известный украинский комик показал подросшую дочь (Фото)

Известный украинский комик показал подросшую дочь (Фото)
14:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ткач часто публикует не только фотографии с дочкой, но и видео, на которых видно, что малышка Лиза унаследовала не только внешность отца, но и его харизму.

Поклонники заметили, что дочь Юрия Ткача - настоящая папина копия.

Юрий Ткач — актер и телеведущий, который получил наибольшую популярность благодаря шоу "Лига смеха", а также ситкому "Країна У". Кроме этого, народная любовь увеличилась после того, как Ткач принял участие в шоу "Танцы со звездами". Так что не удивительно, что за жизнью звезды следит много поклонников в социальных сетях.

На странице в Instagram Юрий Ткач часто делится подробностями новых карьерных высот и решений, показывает фото с мероприятий, путешествий, а также семью — жену Викторию и дочь Лизу. 

 
 
 
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У малої Лізі новий образ ))) Як вам? ))) #крошкаlizi #ткачі #новыйобраз #косички #малая #круть #стайл #newstyle #cool

Публикация от Юрій Ткач (@yuriy_tkach)  

Даша Трегубова показала свою любимую дочь (Фото)

Крошка Лизи, как ее называют родители, очень яркая и веселая девочка. Поклонники уверены, что ее ждет большое будущее. Вполне возможно, что она пойдет по стопам отца. Вот что пишут в комментариях: "Актриса от бога", "Харизма папина", "Копия папы просто", "Вся в отца", "Будущая юмористка", "У крутого папы крутая дочь", "Папина дочка".

Напомним, в июне 2019 года Тала объявила о третьей беременности. Отцом малыша стал бизнесмен Лаша Шихашвили, законный супруг ведущей, за которого она вышла замуж после того, как развелась с отцом двоих старших детей Андреем Слободяном. 

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Дети, Знаменитости, Комик, Юрий Ткач, Известный украинский комик.
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