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Даша Трегубова показала свою любимую дочь (Фото)

Даша Трегубова показала свою любимую дочь (Фото)
18:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 3 сентября, дочь Даши Трегубовой - Полина - отмечает день рождения.

Телеведущая трогательно поздравила дочь Полину с днем рождения.

14 сентября на телеканале СТБ стартует юбилейный 10-й сезон легендарного вокального шоу "X-фактор". Вести его будет известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова. Она обладает колоссальным опытом, ведь на протяжении нескольких лет была задействована во многих других проектах телеканала. В частности, Трегубова выступала в качестве постоянного эксперта программ "Все буде добре", "Битва экстрасенсов". В 2017 году она вела популярное шоу "В это мгновение год спустя".

Однако своим самым главным достижением Даша Трегубова считает рождения дочери. Малышка Полина появилась на свет в 2011 году. Отцом девочки является бизнесмен, имя которого ведущая не раскрывает. Известно лишь то, что пара поженилась летом того же года и сыграла свадьбу в киевском ресторане Cote d'Azur. 

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Счастливая мама поздравила свою любимую девочку в соцсети и поделилась редкими семейными фотографиями.

"Моя любимая девочка, мое счастье, мое лучшее произведение... Даже не верится, что я тебя заслужила. С днем рождения❤️ Будь очень очень счастлива (а я сделаю все, чтобы помочь и не помешать)" - написала телеведущая.

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Дети, Знаменитости, День рождения, Ведущая, Телезвезда.
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