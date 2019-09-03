Никитюк порадовала фанатов новым фото с отдыха

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 3 сентября, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Ведущая развлекательных программ на Новом канале Леся Никитюк, получившая известность во время съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", является одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.

В Instagram за ее жизнью следит 3,1 миллиона фолловеров. Каждый снимок девушки набирает множество лайков и комментариев. Особенно, если ведущая позирует в откровенных нарядах.

В средине июля звезда побывала на Одесском кинофестивале и поделилась названиями своих любимых фильмов. А еще недавно запустился новый проект "Le маршрутка", в котором Никитюк стала главной героиней. Вместе со съемочной командой телезвезда ездит по самым живописным местам Украины и рассказывает о них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Прощай море, прощай "шляпаЛук" Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 3 Сен 2019 в 12:48 PDT

На снимке телезвезда запечатлена на фоне живописного пейзажа. Леся Никитюк предстала в легком пляжном платье и со шляпкой в руках. Свои длинные светлые волосы телеведущая распустила и оставила ниспадать на плечи.