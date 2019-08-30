Засветилась в Турции: Леся Никитюк выложила новое фото

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая показала свое шикарное и загорелое тело.

Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram. Сейчас артистка находится на отдыхе в Турции, куда она отправилась после съемок своего народного трэвел-шоу "Ле маршрутка". Так, на новом снимке телезвезда предстала перед зрителями в купальнике и пляжной шляпке. Сняла себя Леся на телефон в зеркало.

"My paradise", - написала под фото телезвезда.

Поклонники рассыпались в комплиментах: "Красивая девушка! Расмеши комика не смотрела, а вот в решке мне нравилось как Леся вела. Люблю людей с юмором! И в Инстаграм интересно с Лесей.! Это не каждому дано, харизма не каждому дана. Молодец!", "Лес, что бы такое съесть, чтоб похудеть и стать, как ты?", "Стройная!!!!!!! Шикарная!!!!!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram My paradise Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 30 Авг 2019 в 5:23 PDT

Напомним, что украинская телеведущая и звезда социальных сетей Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой во время отдыха за Киевом. Новые пикантные снимки Леся, которую в сети часто внешне сравнивают с итальянской блогером Кьярой Ферраньи, разместила на своей странице в Instagram.