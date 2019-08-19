Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой: пикантные фото

Новые пикантные снимки Леся, которую в сети часто внешне сравнивают с итальянской блогером Кьярой Ферраньи, разместила на своей странице в Instagram.
Так, на днях Никитюк опубликовала снимки в бассейне, на которых она позировала в желто-белом купальнике в вертикальную полоску.
"Relax, 49 купальник", – добавила знаменитость в подписи.
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В бикини звезда похвасталась роскошной фигурой со стройной и рельефной талией.
Никитюк, как известно, снимается в новой программе о путешествиях по Украине, которая называется "LeМаршрутка". Об этом звезда также рассказывает поклонникам и показывает, как проводит время.