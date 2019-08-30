Избранница экс-холостяка Никиты Добрынина о детях: "Хочется стать мамой"

Новости шоу бизнеса:Популярная блогерша Дарья Квиткова ответила фанатам на вопросы о материнстве.

Обаятельная парикмахерша из Киева Даша Квиткова сразу понравилась зрителям девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, радио-, и телеведущим, главным редактором мужского журнала XXL. Поклонники проекта отметили не только добрый и отзывчивый характер девушки, но и ее яркую внешность. За Дашей тут же начали следить в соцсетях и до сегодняшнего дня она остается одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.

Победительница популярного телепроекта о любви является также успешным блогером в соцсетях.

Девушка не боится открыто говорить о чувствах о своем мужчине, но также не стесняется выкладывать нежные снимки совместной жизни.

В этот раз поклонники Дарьи открыто решили узнать о том, как девушка относится к теме материнства. Один из подписчиков прямо спросил девушку, хочет ли она "бейбика". На что Дарья ответила: "Максимально много вопросов про детей. Ну конечно я хочу, я же девочка и мне хочется стать мамой в будущем. Но еще столько всего нужно успеть, это же очень серьезный шаг. Мне не хочется наобум, хочется что-то дать малюткам. Иметь какую-то стабильность, чтобы обеспечить детей, внутри – наполненность и терпение, чтобы научить и воспитать достойных людей."

Кроме этого, на вопрос о том, хочет ли любимая Никиты Добрынина усыновить ребенка, Дарья ответила: "Даже думала об этом когда-то. Так много малышей, которые достойны иметь семью".

Напомним, что еще в июле Даша Квиткова рассказала о совместной жизни с Никитой Добрыниным.