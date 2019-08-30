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Избранница экс-холостяка Никиты Добрынина о детях: "Хочется стать мамой"

Избранница экс-холостяка Никиты Добрынина о детях: "Хочется стать мамой"
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная блогерша Дарья Квиткова ответила фанатам на вопросы о материнстве.

Обаятельная парикмахерша из Киева Даша Квиткова сразу понравилась зрителям девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, радио-, и телеведущим, главным редактором мужского журнала XXL. Поклонники проекта отметили не только добрый и отзывчивый характер девушки, но и ее яркую внешность. За Дашей тут же начали следить в соцсетях и до сегодняшнего дня она остается одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.

Победительница популярного телепроекта о любви является также успешным блогером в соцсетях.

Девушка не боится открыто говорить о чувствах о своем мужчине, но также не стесняется выкладывать нежные снимки совместной жизни.

 
 
 
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31го августа будет ровно год, как мы с @nikitadobrynin познакомились. Вы наблюдали за всей нашей историей, за ее началом и продолжением. Мы решили сделать конкурс на самое теплое видео о нас, которое вы сможете смонтировать. Мы выберем лучшие видео и сделаем максииимально крутые подарки, за все старания и вложение души + размещу это видео у себя на странице, с отметкой автора ❗️Находите любое видео с нами в интернете и монтируете так, как пожелает ваше сердечко Выкладываете это видео у себя на странице (с обязательной отметкой @kvittkova и @nikitadobrynin). Не забудьте написать ваши впечатления и воспоминания. 31го числа (где-то утром) мы выберем троих победителей, которым отправим подарки. Мне уже не терпится увидеть все ваши работы

Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

В этот раз поклонники Дарьи открыто решили узнать о том, как девушка относится к теме материнства. Один из подписчиков прямо спросил девушку, хочет ли она "бейбика". На что Дарья ответила: "Максимально много вопросов про детей. Ну конечно я хочу, я же девочка и мне хочется стать мамой в будущем. Но еще столько всего нужно успеть, это же очень серьезный шаг. Мне не хочется наобум, хочется что-то дать малюткам. Иметь какую-то стабильность, чтобы обеспечить детей, внутри – наполненность и терпение, чтобы научить и воспитать достойных людей."

Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой

Кроме этого, на вопрос о том, хочет ли любимая Никиты Добрынина усыновить ребенка, Дарья ответила: "Даже думала об этом когда-то. Так много малышей, которые достойны иметь семью".

Напомним, что еще в июле Даша Квиткова рассказала о совместной жизни с Никитой Добрыниным.

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Все по теме:

Холостяк, Материнство, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
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