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Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой

Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть нежные фото с Дашей Квитковой
14:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Влюбленные много времени проводят вместе и не стесняются проявлять чувства не только на публике, но и в социальных сетях.

Шоумен, телеведущий и экс-Холостяк Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок с возлюбленной Дашей Квитковой.

Вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова все еще вместе. 

Даша и Никта много путешествуют и радуют фанов новыми фото с поездок, а поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной. 

 
 
 
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Я не буду спрашивать вас, какая из четырёх фотографий лучше. Они все крутые. Ведь рядом она. — Pic: @libkos

Публикация от Никита Добрынин (@nikitadobrynin)

Никита Добрынин посетил Одесский кинофестиваль со своей возлюбленной

Вчера, 31 июля, Никита Добрынин поделился в своем Instagram серией снимков, на которых он запечатлен со своей возлюбленной. На них Даша и Никита находятся на берегу водоема. Также в серии есть макро-снимки, на которых влюбленные запечатлены крупным планом.

Напомним, вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова по-прежнему вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть. 

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Знаменитости, Холостяк, Никита Добрынин, Экс-Холостяк, Даша Квиткова.
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