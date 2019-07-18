"Готовить я люблю": Никита Добрынин признался, что любит делать другим приятно

Новости шоу бизнеса: Вчера, 17 июля, Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок.

Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок.

Вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова по-прежнему вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть. 31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной.

На фото он запечатлен на кухне у себя дома в окружении продуктов питания. Рядом с Никитой на столе пачка макарон, морепродукты, томатный соус, сыр пармезан и бокал с белым вином.

"Готовить я люблю. С огромным удовольствием делают это, когда могу готовить для друзей. Вот мы приехали в гости к племяннику на день рождения, решил к праздничному обеду сделать пасту в лучших итальянских традициях", — написал под фото телеведущий и экс-Холостяк.