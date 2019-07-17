"Холостяк" Никита Добрынин внезапно "постарел": фото

Новости шоу бизнеса: Вчера, 16 июля, Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором он запечатлен во время съемок в шоу Холостяк.

Никита Добрынин опубликовал забавное видео со съемок шоу "Холостяк" в своем Instagram.

Вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова по-прежнему вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть.

31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной.

В одном из эпизодов, когда у шоумена было свидание с участницей по имени Марина, он вместе с девушкой переоделся в стариков. Вчера Никита Добрынин, по всей видимости, таким забавным образом поучаствовал в флешмобе в Сети, где пользователи делятся фотографиями, пропущенными через программу, которая их старит.

"Вы тут все со старостью балуетесь? Вот вам моя версия, еще до того как это стало популярным. Хорош дед?", — написал под видео Добрынин.