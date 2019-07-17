Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

"Холостяк" Никита Добрынин внезапно "постарел": фото

"Холостяк" Никита Добрынин внезапно "постарел": фото
15:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 16 июля, Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором он запечатлен во время съемок в шоу Холостяк.

Никита Добрынин опубликовал забавное видео со съемок шоу "Холостяк" в своем Instagram.

Вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова по-прежнему вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть.

31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вы тут все со старостью балуетесь? Вот вам моя версия, ещё до того как это стало популярным. Хорош дед?

Публикация от Никита Добрынин (@nikitadobrynin)

Экс-Холостяк Никита Добрынин довел свою Дашу Квиткову до слез

В одном из эпизодов, когда у шоумена было свидание с участницей по имени Марина, он вместе с девушкой переоделся в стариков. Вчера Никита Добрынин, по всей видимости, таким забавным образом поучаствовал в флешмобе в Сети, где пользователи делятся фотографиями, пропущенными через программу, которая их старит.

"Вы тут все со старостью балуетесь? Вот вам моя версия, еще до того как это стало популярным. Хорош дед?", — написал под видео Добрынин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Образ, Холостяк, Никита Добрынин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь