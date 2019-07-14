Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
"Держу слово офицера": глава ГФС написал заявление, как того требовал Зеленский
"Держу слово офицера": глава ГФС написал заявление, как того требовал Зеленский
БПЛА ОБСЕ попал под обстрел боевиков возле Луганска
БПЛА ОБСЕ попал под обстрел боевиков возле Луганска
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление
Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление

Никита Добрынин посетил Одесский кинофестиваль со своей возлюбленной

Никита Добрынин посетил Одесский кинофестиваль со своей возлюбленной
14:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный украинский телеведущий Никита Добрынин продолжает покорять поклонников нежными снимками с любимой Дарьей Квитковой.

Пара познакомилась на съемках романтического шоу "Холостяк-9", где ведущий был главным героем. И хотя в их истории хейтеры пытались найти пиар, однако после более чем 6 месяцев отношений влюбленные демонстрируют особую нежность во время публичных выходов.

В субботу, 13 июля, в Одессе стартовал юбилейный десятый Международный кинофестиваль. На грандиозное открытие были приглашены украинские и голливудские звезды, среди которых – звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн, писатель Майк Ли, французская актриса Катрин Денев, певицы Джамала и Камалия, режиссер Ахтем Сеитаблаев, ведущая Леся Никитюк. Кроме этого, на красной дорожке покрасовались экс-участники шоу "Холостяк" Иракли Макацария и Никита Добрынин, который пришел на мероприятие с девушкой.

Еще перед Одесским кинофестивалем влюбленные признались, что после отдыха в Париже они отправятся в курортный украинский город. Деталей своего путешествия Никита Добрынин и Дария Квиткова не разглашали, поэтому все поклонники пары с нетерпением ожидали их на красной дорожке.

Перед камерами телеведущий появился в классическом черном костюме с бабочкой. А вот его любимая Дария Квиткова наслаждалась вниманием фотографов в роскошном розовом платье из фатина, созданном специально по заказу. Наряд имел немалый разрез сверху, поэтому все участники мероприятия могли заметить, что девушка не надела нижнее белье. Волосы Даша Квиткова сплела в элегантную прическу и дополнила свой образ лаконичными украшениями.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Золушка или Титаник? ghostly kisses-empty note

Публикация от Daria (@kvittkova)

Лесю Никитюк осудили за неудачный образ на Одесском кинофестивале

"Сегодня я чувствую себя настоящей принцессой. Во-первых, рядом – роскошный мужчина Никита Добрынин. Очень горда идти рядом и держать тебя за руку... На мне идеальное платье. Вот честно, идеальное. Я нарисовала его себе в голове и его тут же воплотили в жизнь. Ничего лишнего, все очень нежно и красиво", – рассказала Дарья Квиткова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Никита Добрынин, Дарья Квиткова, Одесский кинофестиваль 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
03 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
04 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
05 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Куба обновила систему госуправления
Куба обновила систему госуправления
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь