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Лесю Никитюк осудили за неудачный образ на Одесском кинофестивале

Лесю Никитюк осудили за неудачный образ на Одесском кинофестивале
09:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: На Одесский кинофестиваль прибыло немало звезд, среди которых возможности засветиться перед вспышками камер не пропустила и телеведущая.

На церемонию открытия она пришла в платье розово-фиолетового оттенка макси-длины. Блестящее и яркое платье пикантно подчеркивало ее обнаженные ноги и часть груди, из-за чего фанаты Леси в Instagram разделились в мыслях – это платье действительно эффектное, или один из немногих ее неудачных выходов. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями на каблуке, легкими локонами и нежным макияжем.

"Леся желаю быть лучшей. Но, не в обиду, платье – "не але", "Леся, платье так себе. А ты класс", "Отдельно Леся и отдельно платье – супер. Вместе – нехорошо", "Платье подкачало", "Обожаю вас! Но платье неудачное", "Обожаю тебя, но наряд... Как? Ты такая стильная и народная", "Платье не к лицу. Аж синяя вышла", "Лесяяя, у тебя такой хороший вкус, но эта прическа и платье, прости", – поделились впечатлениями от платья ее сторонники в комментариях.

Однако нашлись и те, которые посоветовали Лесе Никитюк не обращать внимания на нападки хейтеров: "Платье – шикарное и само sexy", "Русалка", "как жемчужинка", " Словами не передать шикарный образ!", "А мне платье нравится и Леся как всегда просто вау". Свой комментарий оставила даже Екатерина Кухар – украинская прима балета: "Моя русалка!"

 
 
 
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Welcome to #oiff #омкф

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

Напомним, что на Одесском кинофестивале Джамала похвасталась интересными образами от одесского дизайнера. Украинская исполнительница Джамала стала гостьей 10-го Международного одесского кинофестиваля, где не только выполнила собственные песни, но и похвасталась интересными образами от одесской дизайнера Юлии Паскаль (бренд PASKAL).

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Леся Никитюк, Украинская ведущая, Неудачный наряд, Одесский кинофестиваль 2019.
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