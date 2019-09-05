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Тала Калатай родила третьего ребенка от нового мужа (Фото)

Тала Калатай родила третьего ребенка от нового мужа (Фото)

Тала Калатай родила третьего ребенка от нового мужа (Фото)
10:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 4 сентября, в своем Facebook телеведущая сообщила радостную новость.

Украинская актриса и телеведущая Тала Калатай рассказала о своем счастье в Facebook.

Тала Калатай — известная украинская актриса и телеведущая. Она снималась в сериалах "Леся+Рома", "Ефросинья", "Домаший аресит", обеих частях фильма "Доярка из Хацапетовки" (сыграла Дашу Булычеву, сестру Димы). С 2010 года она является ведущей утренней программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

В июне 2019 года Тала объявила о третьей беременности. Отцом малыша стал бизнесмен Лаша Шихашвили, законный супруг ведущей, за которого она вышла замуж после того, как развелась с отцом двоих старших детей Андреем Слободяном. 

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Она опубликовала фотографию бирочки новорожденного и написала, что в третий раз стала мамой.

"Ну здравствуй, наше неожиданное и такое долгожданное счастье. Chemi gogo. Chemi Eka. Наша Экатеріне. Ти так влучно злавіювала між днями народженнями брата та сестри. Вірніше, ти перечекала. Наша мудра дівчинка. І вчорашню дату теж, про всяк випадок. Дякую всім, хто вже привітав", - написала Тала под фото.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Знаменитости, Рождение ребенка, Звезда, Телеведущая, Тала Калатай, Телезвезда.
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