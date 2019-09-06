Скачать
Пятница, 06.09.2019
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Верховной Раде не будет
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Раде не будет
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день

В Житомирской области выясняют причины массовой гибели рыбы

В Житомирской области выясняют причины массовой гибели рыбы
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В реке под Житомиром выявили массовую гибель рыбы.

В реке Тетерев под Житомиром выявили массовую гибель рыбы вблизи базы отдыха.

Об этом сообщает Житомирский рыбоохранный патруль в Facebook.

"Проведено обследование береговой линии р. Тетерев в пределах с. Тетеровка Житомирского района в районе базы отдыха "Гринвуд", протяженностью 200 м, в результате чего выявлена погибшая рыба по видам и количеству: плотва - 170 экз., окунь - 150 экз., густера - 28 экз., карась - 16 экз., ёрш - 11 экз.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы области отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направили на исследование для выяснения причин гибели.

В настоящее время ожидают результаты экспертизы.

"Экоцид": СБУ провела проверку выбросов на аглофабрике АрселорМиттал

Как сообщалось, на этой неделе в загрязненной реке Хомора на Житомирщине также выявили мертвую рыбу, убытки от чего оценены более чем 1 млн 240 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гибель рыбы, Госпродпотребслужба, Мор, Житомирский район.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Продукты, которыми нежелательно заедать алкоголь (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки из РФ и Беларуси
КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки
Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром
Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь