В Житомирской области выясняют причины массовой гибели рыбы

Новости Украины:В реке под Житомиром выявили массовую гибель рыбы.

В реке Тетерев под Житомиром выявили массовую гибель рыбы вблизи базы отдыха.

Об этом сообщает Житомирский рыбоохранный патруль в Facebook.

"Проведено обследование береговой линии р. Тетерев в пределах с. Тетеровка Житомирского района в районе базы отдыха "Гринвуд", протяженностью 200 м, в результате чего выявлена погибшая рыба по видам и количеству: плотва - 170 экз., окунь - 150 экз., густера - 28 экз., карась - 16 экз., ёрш - 11 экз.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы области отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые направили на исследование для выяснения причин гибели.

В настоящее время ожидают результаты экспертизы.

Как сообщалось, на этой неделе в загрязненной реке Хомора на Житомирщине также выявили мертвую рыбу, убытки от чего оценены более чем 1 млн 240 тыс. грн.