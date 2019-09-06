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Мурал Миколайчука за 130 тысяч гривень открыли в Черновцах (Фото)

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Мурал Миколайчука за 130 тысяч гривень открыли в Черновцах (Фото)
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:chernivtsy.eu

Новости Украины:В Черновцах открыли мурал с портретом Миколайчука.

В Черновцах открыли первый мурал из серии "Выдающиеся личности с нами", на котором изображен известный режиссер из Буковины Иван Миколайчук. На очереди - портреты композитора и певца Владимира Ивасюка, писательницы Ольги Кобылянской и других известных личностей.

Об этом сообщается на сайте Черновицкого городского совета.

"Проект под названием «Выдающиеся личности с нами» стартовал сегодня открытием первого мурала, посвященного Ивану Миколайчуку. Его открыли возле одноименного кинотеатра на ул. Главной. В рамках реализации этого художественного проекта планируется изготовление муралов, посвященных Владимиру Ивасюку, Ольге Кобылянской, Иосифу Шмидту ( оперный певец - ред.), Сиди Таль (певица и актриса - ред.) и другим известным творческим личностям на фасадах черновицких домов".

Что касается мурала Миколайчука, то он изображен в роли сельского философа Фабиана из фильма «Вавилон-ХХ». Портрет создавали одни из лучших мастеров Украины, уверяют организаторы проекта. Над портретом Миколайчука работали художники Kailas-V, Роман Партола, Андрей Пальваль.

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"За 5 дней портрет был готов, художники работали до полуночи", - сказала во время открытия мурала начальник управления культуры Черновицкого городского совета Юлия Сафтенко.

Стоимость мурала составила 130 тысяч гривень.

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Памятник, Культура, История, Черновцы, Мурал, Иван Миколайчук.
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