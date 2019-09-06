Массовые отравления по Украине: в больницах остаются 67 людей

Новости Украины:В украинских больницах с отравлениями остаются почти 70 человек.

В Украине по состоянию на 7:00 утра 6 сентября остаются госпитализированными из-за пищевого отравления 67 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"На Львовщине по состоянию на 7 часов 6 сентября в Новояворовской ЦРБ остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворовского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Волынской области в Любашевской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка), которые посещали кафе "Олеся" в с. Зализница Любешовского района.

Также в городской инфекционной больнице г.Черкассы остаются госпитализированными 19 человек (из них 6 детей), принимавших полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс". А в городской инфекционной больнице г. Одесса - 20 человек, которые употребляли шаурму в с.Авангард Овидиопольского района.

Во всех случаях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.