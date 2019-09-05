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Отравление в Одессе: количество пострадавших возросло до 45

Отравление в Одессе: количество пострадавших возросло до 45
12:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По данным Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области сообщили, что в результате отравления шаурмой, из 45 пострадавших 11-дети.

В Одесской области количество людей, отравившихся шаурмой в конце августа, увеличилось до 45. Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области, по состоянию на 4 сентября в результате вспышки острой кишечной инфекцией среди лиц, употреблявших шаурму в пгт Авангард Овидиопольского района, пострадало 45 человек, в том числе 11 детей.

В частности, с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" в клиническую инфекционную больницу Одессы были госпитализированы 44 человека, еще один потерпевший от госпитализации отказался.

По данным медиков инфекционной больницы, при лабораторном обследовании у 30 больных выявлен возбудитель Salmonella enteritidis.

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Как отмечается, с целью установления причин и условий возникновения заболевания специалисты регионального главка Госпотребслужбы 1 сентября начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Установлено, что пострадавшие приобрели еду в торговом павильоне по реализации шаурмы и кур-гриль в пгт Авангард (жилой массив «Седьмое небо») Овидиопольского района Одесской области.

На момент проверки, 1 сентября, павильон был закрыт.

"2 сентября удалось установить личность гражданина, который 30-31 августа готовил еду в данном павильоне (шаурма, хот-доги, шашлык). Государственная регистрация этого производства отсутствует", - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности пищевых продуктов, что, как предполагается, стало причиной возникновения вспышки.

Специалисты главка на вышеназванного гражданина составили протокол о нарушении санитарных норм. Выдано предписание (от 2 сентября) на устранение выявленных нарушений и о приостановлении эксплуатации торгового павильона.

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Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщалось ранее, 2 сентября полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления людей шаурмой в торговом павильоне в поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области. В тот же день на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщалось о 37 госпитализированных.

3 сентября стало известно, что с 31 августа по 2 сентября включительно в инфекционную больницу обратился 41 человек, в том числе десять детей в возрасте от 3-х до 17 лет. Сообщалось, что у 11 человек выявлена сальмонелла.

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Одесса, Отравление, Одесская область, Госпродпотребслужба.
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