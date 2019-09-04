Во Львовской области госпитализированы 11 человек

Новости Украины:Причиной госпитализации стало пищевое отравления.

11 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления во Львовской области.

Об этом сообщает сайт главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области в среду.

По данным управления, 11 человек, среди которых один ребенок, были гостями на свадьбе в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное-II и были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в Новоявровске с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Специалисты главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области расследуют причины отравления.

Напомним, из исправительной колонии на Львовщине 3 сентября совершили побег двое осужденных, которые, по данным полиции, могут двигаться в направлении Киева. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель ОО "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Как сообщается, заключенные, совершившие побег, были осуждены за изнасилование и разбой и изготовление наркотических средств.