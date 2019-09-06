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Чем мы дышим: Кличко показал, как узнать об уровне загрязнения воздуха в Киеве

Чем мы дышим: Кличко показал, как узнать об уровне загрязнения воздуха в Киеве
12:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Виталий Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве.

Специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязнен воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий. Этот сервис доступен на портале https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, отслеживают ситуацию и фиксируют данные в 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций будет расширена.

"Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его за 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление", - рассказал мэр.

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По словам Кличко, этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в украинской столице.

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Виталий Кличко, Киев, Столица, Город, KYIV Smart City.
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