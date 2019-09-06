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Ссора в киевском троллейбусе переросла в стрельбу: полиция ищет стрелка (Фото)

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Ссора в киевском троллейбусе переросла в стрельбу: полиция ищет стрелка (Фото)
13:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве мужчина открыл стрельбу в троллейбусе, двое раненых.

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате конфликта в общественном транспорте пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

Конфликт со стрельбой в общественном транспорте произошел на улице Федорова. "На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента", - сообщили в ведомстве.

Затем, на остановке, мужчина вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя.

"Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", - уточнили в полиции.

Отмечается, что были госпитализированы двое мужчин, 28-ми лет и 43-х лет, нынче им оказывают медицинскую помощь. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не грозит. Степень тяжести полученных телесных повреждений будет установлена позже.

Очевидцы предоставили полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

Столичная полиция также обнародовала фото человека, которого разыскивают.

"Если вы стали свидетелем происшествия, имеете информацию об этой ситуации или узнали личность, изображенную на фото, просим позвонить на 102 или по телефону: (063) 61-00-375", - призвали в столичной полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРГР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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Киев, Полиция, Стрельба, Автобус, Нацполиция.
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