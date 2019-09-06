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Киев готовится принять 16-й форум YES

Киев готовится принять 16-й форум YES
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Ежегодный форум YES пройдет 12-14 сентября в Киеве.

16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) состоится 12-14 сентября в Киеве, в рамках мероприятия пройдут Форум региональных государственных служащих и Форум молодых лидеров.

"Более 100 представителей местных органов исполнительной власти, депутатов местных советов и общественных активистов, а также более 100 студентов и молодых лидеров из всех регионов Украины примут участие в Форуме региональных государственных служащих и Форуме молодых лидеров во время 16-й ежегодной встречи YES, которая пройдет в Киеве с 12 по 14 сентября", - говорится в пресс-релизе YES в пятницу.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине.

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YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук.

С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи перенесены в Киеве.

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Ялта, Крым, ЄС, Форум, Виктор Пинчук.
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