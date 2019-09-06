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Оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов

Оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Гранитного из 122 калибра.

Российские оккупационные войска 6 августа с полуночи открывали огонь по защитникам Павлополя, Водяного, Лебединского, Гранитного. По состоянию на 12.00 боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 6 сентября, российско-оккупационные войска продолжили вести огонь из артиллерии и минометов по позициям украинских героев. В общем все 5 обстрелов враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил", - отметил пресс-секретарь.

Гуцуляк сообщил, что около 01.00 ночи оккупанты целились со стрелкового оружия по защитникам Павлополя, но утром начали применение минометов разных калибров по подразделениям Объединенных сил на приморском участке.

С 05.50 защитники Водяного зафиксировали разрывы восьми вражеских мин 82-го калибра, а защитники Лебединского - четырех мин калибра 120 мм.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря, после 06.00 утра, в течение 30 минут, из направления села Новая Марьевка российско-оккупационные войска совершили восемь выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по позициям Объединенных сил в районе Гранитного. В 06.40 боевики возобновили минометные обстрелы защитников Водяного, во время которых украинские военные зафиксировали разрывы трех вражеских мин 120-го калибра.

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен

Гуцуляк также сообщил, что по состоянию на 12.00 боевых потерь среди украинских защитников вследствие вражеских прицельных обстрелов нет.

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Донбасс, ВСУ, АТО, Павлополь, Дмитрий Гуцуляк, ООС.
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