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Боевая машина пехоты загорелась на трассе Черниговского района

Боевая машина пехоты загорелась на трассе Черниговского района
16:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вследствие возгорания поврежден моторный отсек и оборудование связи.

В Черниговской области, в четверг, 5 сентября, на трассе сгорела боевая машина пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

"На автодороге Чернигов-Славутич Черниговского района в 19 часов 37 минут 5 сентября произошел пожар БМП - 1КШ, который принадлежит в/ч 1815 МО Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания поврежден моторный отсек и оборудование связи. Убытки и причина пожара устанавливаются.

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На Житомирском бронетанковом заводе отремонтировали и модернизировали 15 БМП-1, которые передадут Вооруженным силам Украины.

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Черниговская область, Чернигов, Славутич, Трасса, БМП - 1КШ.
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