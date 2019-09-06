Боевая машина пехоты загорелась на трассе Черниговского района

Новости Украины:Вследствие возгорания поврежден моторный отсек и оборудование связи.

В Черниговской области, в четверг, 5 сентября, на трассе сгорела боевая машина пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

"На автодороге Чернигов-Славутич Черниговского района в 19 часов 37 минут 5 сентября произошел пожар БМП - 1КШ, который принадлежит в/ч 1815 МО Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания поврежден моторный отсек и оборудование связи. Убытки и причина пожара устанавливаются.

На Житомирском бронетанковом заводе отремонтировали и модернизировали 15 БМП-1, которые передадут Вооруженным силам Украины.