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Во Львовской области произошло страшное ДТП

Во Львовской области произошло страшное ДТП
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на Львовщине

Двое человек погибли и двое травмированы в ДТП на автодороге "Львов-Шегини" в селе Гостинцеве Мостиского района Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 15:45 пятницы. 69-летний водитель внедорожника "Мерседес" сначала совершил наезд на двоих пешеходов, потом – на велосипедиста. После этого автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате наезда велосипедист умер от полученных травм, также погиб и водитель автомобиля.

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Пешеходы госпитализированы в Мостискую районную больницу.

Полиция устанавливает причины ДТП.

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Львовская область, ДТП, Нацполиция.
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