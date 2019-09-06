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В Киевской области полиция поймала незаконных поставщиков оружия

В Киевской области полиция поймала незаконных поставщиков оружия
20:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:На Киевщине СБУ разоблачила организованную группировку на поставках оружия уголовным кругам.

В Киевской области разоблачена и блокирована деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте средств поражения, сообщает пресс-центр СБ Украины.

В обнародованном в пятницу вечером сообщении говорится, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ установили, что в состав группы входило трое жителей Киевщины. Они перерабатывали травматическое оружие в боевое для реализации представителям криминальных кругов. По оперативной информации, полученное оружие уголовники планировали использовать для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Также фигуранты дела продавали средства поражения через сеть "Интернет" и сервисы почтовой связи клиентам из других регионов Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконного сбыта злоумышленниками оружия и боеприпасов.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в подсобных помещениях участников группы обнаружено большое количество переделанного стрелкового оружия, пистолетов иностранного производства для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы. Также изъято глушители и оборудование для изготовления и переоборудования средств поражения", - говорится в сообщении.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следственным управлением Нацполиции Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

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СБУ, Киевская область, Нацполиция.
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