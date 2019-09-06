В киевском транспорте перестанут работать кондукторы

Новости Украины:С 1 октября в киевском транспорте не будет кондукторов.

Начиная с 1 октября в киевском городском транспорте не будет кондукторов.

Как сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации, их перепрофилируют в контролеров.

Соответствующее перепрофилирование связано с введением в столице электронного билета, которое полноценно должно запуститься 31 октября.

"На сегодняшний день на предприятии "Киевпастранс" есть потребность в 600 контролерах, однако со временем их количество может увеличиться", - добавляют в КГГА.

30 октября завершается опытная эксплуатация электронного билета. После этого общественный транспорт Киева полностью переходит на автоматизированную безналичную систему оплаты проезда.