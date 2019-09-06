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В Ровно открыли мемориальную доску в честь Евгения Коновальца

В Ровно открыли мемориальную доску в честь Евгения Коновальца
23:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:city-adm.rv.ua

Новости Украины:В Ровно презентовали мемориал в честь Евгения Коновальца.

Мемориальную доску одному из идеологов украинского национализма полковнику армии УНР Евгению Коновальцу открыли сегодня в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«Сегодня, 6 сентября в Ровно на жилом доме по адресу улица Евгения Коновальца, 7 состоялось официальное открытие и освящение мемориальной доски Евгению Коновальцу», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мероприятие посетили представители города и националистические организации Ривного, общественность.

Евгений Коновалец - полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской Освободительной организации, председатель Провода украинских националистов (1927), первый председатель ОУН (с 1929 г.), один из идеологов украинского национализма.

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Карательные органы СССР после уничтожения Симона Петлюры видели в лице Евгения Коновальца своего главного противника. Сосланный большевиками террорист Павел Судоплатов подсунул полковнику адскую машину, от взрыва которой 23 мая 1938 года в Роттердаме оборвалась жизнь борца за Украину. Произошло это спустя 12 лет после убийства Симона Петлюры.

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Ровно, УНР, Евгений Коновалец, Мемоирал.
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