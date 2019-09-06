В Ровно открыли мемориальную доску в честь Евгения Коновальца

Новости Украины:В Ровно презентовали мемориал в честь Евгения Коновальца.

Мемориальную доску одному из идеологов украинского национализма полковнику армии УНР Евгению Коновальцу открыли сегодня в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«Сегодня, 6 сентября в Ровно на жилом доме по адресу улица Евгения Коновальца, 7 состоялось официальное открытие и освящение мемориальной доски Евгению Коновальцу», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мероприятие посетили представители города и националистические организации Ривного, общественность.

Евгений Коновалец - полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской Освободительной организации, председатель Провода украинских националистов (1927), первый председатель ОУН (с 1929 г.), один из идеологов украинского национализма.

Карательные органы СССР после уничтожения Симона Петлюры видели в лице Евгения Коновальца своего главного противника. Сосланный большевиками террорист Павел Судоплатов подсунул полковнику адскую машину, от взрыва которой 23 мая 1938 года в Роттердаме оборвалась жизнь борца за Украину. Произошло это спустя 12 лет после убийства Симона Петлюры.