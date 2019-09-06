В колониях и СИЗО Одесщины прокуратура выявила серьезные нарушения

Новости Украины:Стены в грибке: прокуратура выявила огромные нарушения условий содержания заключенных в СИЗО и колониях Одесщины.

Прокуратура выявила серьезные нарушения условий содержания заключенных в двух СИЗО и в исправительных колониях Одессы и Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, и. о. прокурора Одесской области Александр Саулко вместе с ответственными за данное направление сотрудниками проверили условия содержания заключенных в Измаильском следственном изоляторе.

Как отмечается, выявлены вопиющие нарушения материально-бытового обеспечения.

В частности, камеры находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушена целостность помещений и пола, стены поражены грибком, в камеры поставляется только холодная вода.

Также прокуратура проверила соблюдение прав, осужденных и заключенных в Одесском следственном изоляторе, Одесской исправительной колонии №14 и Черноморской исправительной колонии №74.

«Большинство выявленных нарушений касаются прав заключенных на надлежащие жилищно-бытовые условия. Также в Одесском СИЗО, среди прочего, отсутствуют необходимые условия для работы следователя, адвоката, работающих с материалами уголовного производства и тому подобное», - сообщили в пресс-службе.

Также кабинеты и комнаты для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции в ужасном санитарном состоянии, некоторые камерные помещения затоплены.

По результатам проверки прокуратура направила руководству Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины указание. Последнее касается немедленного принятия мер по устранению выявленных нарушений.