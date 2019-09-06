На Житомирщине расследуют дело о госизмене военного

Новости Украины:РФ завербовала украинского гранатометчика и заставила его устроить теракт в воинской части в Бердичеве.

В Житомирской области расследуют дело о государственной измене гранатометчика, которому Федеральная служба безопасности России поручила осуществить взрыв.

Как отмечается в постановлениях Королевского райсуда Житомира, которые есть в Едином государственном реестре судебных решений, ФСБ России завербовала украинского военнослужащего и поручила ему устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Речь идет о гранатометчике 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве. Он самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией, где был задержан представителями ФСБ РФ.

«В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, военный дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задание осуществить взрыв на территории в/ч А3091», - говорится в постановлениях суда.

Однако, вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился в полицию.

Как сообщили в Главном управлении СБУ Житомирской области, в настоящее время это ведомство преждевременно не предоставляет официальной информации по этому поводу, поскольку, по утверждению следователей, ее разглашение может навредить следствию, которое ведется. Расследование этого дела продолжается.