Осужденных по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" этапировали в колонии РФ

Новости Украины:Осужденных крымских татар этапировали из СИЗО в российские колонии.

Троих осужденных в России по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил Рустем Кямилев.

Абстеитов будет отбывать свой срок в колонии №1 в селе Кочубеевское Ставропольского края России. Мамутов и Меметов, согласно распределению, попали в колонию №11 города Михайловск, также в Ставропольском крае России.

Зеври Абсеитова сразу после прибытия в колонию посадили в штрафной изолятор на неопределенное время. Двое других заключенных на данный момент находятся в карантине.

Место нахождения еще одного осужденного по этому делу Рустема Абильтарова пока остается неизвестным. В последний раз его видели в СИЗО Пятигорска.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

11 июля Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутову назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Ремзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову – 8 лет 9 месяцев лишения каждому.