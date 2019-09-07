Скачать
Суббота, 07.09.2019
Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Палкин рассказал, какие цели стоят перед Шахтером в ЛЧ
Палкин рассказал, какие цели стоят перед Шахтером в ЛЧ
В Киеве стартовали съемки нового фильма
В Киеве стартовали съемки нового фильма

Заместителю КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в хищении средств

Заместителю КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в хищении средств
01:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kievcity.gov.ua

Новости Украины:Заместителю "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации прокуратура сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств.

Правоохранители разоблачили преступную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка "Партизанская слава" в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По результатам проведенного предварительного расследования сообщено о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка "Партизанская Слава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма договора составила 44 млн грн. Однако, как установили эксперты, работы на более 9 млн грн подрядчиком не выполнены. В частности, не обустроены фонтан, парковые скамейки, детская площадка и прочее обустройство парка.

"Киевзеленстрой" сообщил, куда таинственно исчезли скамейки с Крещатика

"Действия должностных лиц квалифицированы по ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Киевзеленстрой, Столица, Партизанская слава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
03 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
04 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
05 Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Касько рассказал, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре
Касько рассказал, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре
На Житомирщине расследуют дело о госизмене военного
На Житомирщине расследуют дело о госизмене военного
В порту &quot;Южный&quot; открыли зерновой терминал &quot;Нептун&quot;
В порту "Южный" открыли зерновой терминал "Нептун"
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь