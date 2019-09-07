В Киеве у иностранцев изъяли сумки с оружием

Новости Украины:Полицейские Киева сообщили о подозрении иностранцам за хранение оружия и боеприпасов.

Столичные правоохранители изъяли в иностранцев пять пистолетов, более 30 патронов к ним, два глушителя и спецпринадлежности.

Об этом сообщает полиция Киева.

В частности, патрульные полицейские заметили в Днепровском районе столицы автомобиль с нерабочей габаритной фарой и остановили для проверки.

"Во время общения с правоохранителями водитель и пассажир заметно нервничали. А когда патрульные предложили осмотреть авто, водитель резко открыл дверцу и бросился наутек. Беглеца полицейские догнали, а при осмотре автомобиля обнаружили две сумки с предметами, похожими на оружие", - говорится в сообщении.

Поэтому на место сразу выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

У мужчин правоохранители изъяли запрещенные вещи, похожие на пистолет с глушителем, автомат, специальный трекер для отслеживания авто, бинокль, перчатки, мобильные телефоны.

Сведения о событии следователи внесли в ЕРДР ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли три предмета, похожие на пистолеты и револьвер, глушитель и более 30 патронов", - добавили в ведомстве.

Оба фигуранта задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Установлено, что это - граждане другой страны, 1978 и 1977 годов рождения. Ранее они уже были судимы и в Украине, и на территории другого государства за разбои и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Изъятые во время обысков вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Полицейские проверяют причастность задержанных к совершению правонарушений на территории столицы, а также устанавливают происхождение оружия и цели его хранения. Мужчинам грозит до десяти лет заключения. В суде решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.