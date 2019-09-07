ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

Новости Украины:Оккупанты на Донбассе применяют артиллерию и 120-мм минометы.

За минувшие сутки оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“06 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил: дважды вблизи ПАВЛОПОЛЯ – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; трижды в районе ВОДЯНОГО – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи ЛЕБЕДИНСКОГО – из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм; неподалеку ГРАНИТНОГО – из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи КРАСНОГОРОВКИ – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку НОВОТРОИЦКОГО – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.