ГСЧС уничтожила около 24 тыс взрывоопасных предметов (Фото)

Новости Украины:Личный состав ГСЧС вот уже 5 лет продолжает работу над восстановлением инфраструктуры Донбасса и уничтожением взрывоопасных предметов.

С начала проведения операции объединенных сил на 5831,57 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 23958 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-служб штаба ООС.

Отмечается, за неделю что подразделения ГСЧС Украины из состава ООС привлекались на протяжении последней недели к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, выполнению инженерных работ, а также обеспечение функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 83 раза привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 68 га территории, изъято и уничтожено 779 взрывоопасных предмета (всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4503 раз, обследовано 5831, 57 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 23958 взрывоопасных предметов)”, — сказано в сообщении.

Добавляется, что личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык, за неделю восстановлено 7 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 461 жилой дом.