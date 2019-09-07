В Киеве вечером возможны изменения работы станции "Олимпийская"

Новости Украины:Трансформация работы связана с концертом на НСК "Олимпийском" и продлиться только на вечер 7 сентября.

Сегодня вечером, 7 сентября, в работе киевского метро могут возникнуть изменения в связи с концертом на НСК "Олимпийском".

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"7 сентября, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена",- сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу, со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Помимо этого, в КП "Киевский метрополитен" сообщили о том, что перед началом концерта в 17:00-18:00 возможны ограничение (закрытие) входа пассажиров на станцию "Олимпийская". После его окончания, около 23:00, возможно ограничение входов на станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В коммунальном предприятии отметили, что этот механизм используется ради безопасности пассажиров, во избежание скопления пассажиропотока на платформах станций и извиняются за временные неудобства.