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В Киеве вечером возможны изменения работы станции "Олимпийская"

В Киеве вечером возможны изменения работы станции "Олимпийская"
09:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Трансформация работы связана с концертом на НСК "Олимпийском" и продлиться только на вечер 7 сентября.

Сегодня вечером, 7 сентября, в работе киевского метро могут возникнуть изменения в связи с концертом на НСК "Олимпийском".

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"7 сентября, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена",- сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу, со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Помимо этого, в КП "Киевский метрополитен" сообщили о том, что перед началом концерта в 17:00-18:00 возможны ограничение (закрытие) входа пассажиров на станцию "Олимпийская". После его окончания, около 23:00, возможно ограничение входов на станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В киевском транспорте перестанут работать кондукторы

В коммунальном предприятии отметили, что этот механизм используется ради безопасности пассажиров, во избежание скопления пассажиропотока на платформах станций и извиняются за временные неудобства.

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Киев, Метро, Столица, Киевский метрополитен, Олимпийский.
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