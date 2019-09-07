Попытка подкупа: в аэропорту Одессы задержали иностранцев

Новости Украины:Иностранцы пытались "купить" пограничников за 1 тысячу долларов.

В международном аэропорту "Одесса" задержаны два иностранца, пытавшихся подкупить пограничника за 1 тыс. долл. Как сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 6 сентября авиарейсом из Стамбула (Турция) в пункт пропуска "Одесса-авиа" на пограничный контроль прибыл гражданин Турции.

Как отмечается, по результатам беседы ему было отказано в пересечении государственной границы.

"Однако, 21-летний мужчина предложил инспектору пограничной службы 1 тыс. долл. за содействие в пропуске в нашу страну себя и своего друга, которого тоже не пропустили в Украину", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы зафиксировали попытку дачи взятки. Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию для открытия уголовного производства по ст. 369 (предложение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В пограничном ведомстве не исключают, что данные граждане предлагали неправомерную выгоду пограничникам, пытаясь таким образом легально попасть в Украину, чтобы в дальнейшем попробовать незаконным способом попасть в страны Европейского Союза.

В пресс-службе подчеркнули, что в последнее время увеличивается количество попыток незаконного пересечения госграницы именно гражданами Турции.