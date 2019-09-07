Тысячи жителей Приморска остались без света

Новости Украины:Электричество пропало из-за неполадок на одной из подстанции Приморска.

В Запорожской области на подстанции "Приморская" в курортном городе Приморск произошло повреждение оборудования из-за чего без электроэнергии остались около 5,4 тысяч жителей.

Об этом сообщила пресссекретарь ПАО "Запорожьеоблэнерго" Зореслава Цупренко.

"Вчера на подстанции "Приморская" произошло повреждение оборудования, вследствие чего без энергоснабжения остались около 5,4 тысячи потребителей. Также в результате повреждения возникла электрическая дуга, сопровождавшаяся характерным ярким свечением и громким хлопком, принятыми некоторыми местными жителями за взрыв и/или пожар", - рассказали в облэнерго.

На данный момент специалисты ПАО "Запорожьеоблэнерго" проводят проверку работы оборудования подстанции. Причины повреждения оборудования пока не известны. По состоянию на 09:00 обесточенными остаются 1,5 тысячи абонентов.

"В течение ближайшего времени большая их часть будет запитана", - заверили в энергокомпании. Полностью энергоснабжение планируется восстановить до конца сегодняшнего дня.