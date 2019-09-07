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Страшное ДТП спровоцировало смерть четырех юношей (Фото)

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Страшное ДТП спровоцировало смерть четырех юношей (Фото)
13:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:нацполиция

Новости Украины:Столкновения произошло в результате маневра разворота ВАЗА.

В Житомирской области на трассе "Киев-Чоп" во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

Трагедия произошла 6 сентября, около 20.30, на 108 км автодороги "Киев-Чоп", вблизи поворота на с. Тесневку Коростышевского района. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia.


В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины.

Предварительно, водитель Ваза, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Opel Insignia", который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение. В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины.

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За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно с ушибами. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Коростышевского отдела. Сейчас все обстоятельства ДТП
 выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

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Житомир, ДТП, Житомирская область, Гибель, Киев-Чоп.
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