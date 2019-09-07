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"Ночной" грабитель снял больше 70 тысяч грн с карт клиентов "Ощадбанка"

"Ночной" грабитель снял больше 70 тысяч грн с карт клиентов "Ощадбанка"
16:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Злоумышленник обчистил порядка десяти человек, которые пользовались одним и тем же банкоматом.

В Херсоне полиция устанавливает личность злоумышленника, который в ночь с 6 на 7 сентября осуществил массовую кражу с банковских карт клиентов "Ощадбанка".

Как сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Виталий Байдаров, с принадлежащих пострадавшим карт "Ощадбанка" неизвестный снял 76,5 тыс. грн.

"С заявлениями о краже денег в Херсонский горотдел полиции обратились уже десять человек. Возможно, в течение дня обратятся и другие пострадавшие. Пока неизвестно, какую общую сумму успел снять злоумышленник. Общая сумма украденного у обратившихся – 76,5 тыс. грн", - сказал Байдаров.

По его словам, злоумышленник снимал деньги в одном банкомате на ул. 200-летия Херсона, 16. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пребывание возле банкомата мужчины, одетого в куртку с капюшоном, лицо его было скрыто. Мужчина снимал деньги с нескольких банковских карт. Пострадавшие говорили, что незадолго до инцидента они пользовались терминалами самообслуживания в отделениях "Ощадбанка".

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"Во всех случаях все происходило одинаково: люди ночью получали смс-сообщения о снятии денег с карт. Причем с каждой карты снимались максимально возможные суммы. Кто-то потерял 700 грн, кто-то – 10 тыс.", - сказал Байдаров.

Сейчас сотрудники полиции вместе с работниками службы безопасности "Ощадбанка" изучают обстоятельства происшествия.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). 

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Полиция, Херсон, Кража, Ощадбанк.
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