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День в ООС: Оккупанты 9 раз нарушили режим "тишины", потерь нет

День в ООС: Оккупанты 9 раз нарушили режим "тишины", потерь нет
20:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие… За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского по направлению Ужовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки по направлению Петровского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза - из стрелкового оружия; около Новотроицка по направлению Докучаевск – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского по направлению Озеряновка - из миномета калибра 82 мм. вблизи Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов по направлению Горловка - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского по направлению "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского по направлению Голубовский - из гранатометов различных систем.

"Подразделения объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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