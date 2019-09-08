СБУ: Киевзеленстрой незаконно присвоил более 10 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила, что Киевзеленстрой присвоил более 10 миллионов гривень во время ремонта парка.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным службы, заместитель генерального директора по вопросам капитальных вложений коммунального объединения Киевзеленстрой вступил в сговор с фиктивной частной фирмой. Они завысили объем и стоимость капитального ремонта парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева и присвоили из бюджета более 10 миллионов гривень.
СБУ и прокуратура провели обыски в офисах фигурантов дела. Они изъяли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией.
Заместителю генерального директора объявили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса. Сейчас досудебное следствие продолжается.