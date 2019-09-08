СБУ: Киевзеленстрой незаконно присвоил более 10 миллионов

Новости Украины:В СБУ заявили, что Киевзеленстрой во время ремонта парка присвоил более 10 миллионов гривень.

Служба безопасности Украины разоблачила, что Киевзеленстрой присвоил более 10 миллионов гривень во время ремонта парка.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным службы, заместитель генерального директора по вопросам капитальных вложений коммунального объединения Киевзеленстрой вступил в сговор с фиктивной частной фирмой. Они завысили объем и стоимость капитального ремонта парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева и присвоили из бюджета более 10 миллионов гривень.

СБУ и прокуратура провели обыски в офисах фигурантов дела. Они изъяли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией.

Заместителю генерального директора объявили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса. Сейчас досудебное следствие продолжается.